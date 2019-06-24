Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Нью-Йорке убита уроженка России, служившая в Национальной гвардии США

24.6.2019 18:27

Фото: кадр видео с youtube.com



Россиянка Алла Аушева переехала в Соединенные Штаты в 2011 году, выиграв грин-карту, и уже через год смогла получить американское гражданство.



Женщина и двое ее несовершеннолетних детей были найдены убитыми в Нью-Йорке.



Как передает New York Post, убийство было совершено несколько дней назад на Статен-Айленде. По мнению полицейских, к гибели Аллы Аушевой и двух ее сыновей, которым было два и три года, может быть причастен отец мальчиков. Вместе с тем, Шейну Уолкеру пока не предъявили обвинений. Мужчина, предположительно, являющийся отцом детей, вскоре после гибели Аушевой и ее сыновей оказался запечатленным камерами видеонаблюдения. На кадрах видно, как Уолкер выбегает из дома, где случилось ЧП, и садится в автомобиль.



После того, как Уолкер врезался в грузовик, он покинул машину и шел по трассе. Со ссылкой на источники в полиции Нью-Йорка отмечается, что мужчину, который в тот момент находиился в шоковом состоянии, подобрал патруль. Сейчас он находится в госпитале, но допросить его пока не представляется возможным.



По данным СМИ, в 2012 году Алла Аушева принимала присягу американского гражданина на церемонии натурализации, состоявшейся в Белом доме. Женщина, уже служившая в инженерном батальоне Национальной гвардии Соединенных Штатов, во время мероприятия смогла пообщаться с Баракой Обамой.







Автор: Злата Богатова

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