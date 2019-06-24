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В Саудовской Аравии обстреляли аэропорт: погиб один человек, семь ранены
24.6.2019 10:49
Фото: alriyadh.com
По предварительным данным, к инциденту причастны йеменские мятежники.
Обстрелу подвергся аэропорт в саудовской Абхе, передает информационное агентство Associated Press.
Со ссылкой на источники в местном руководстве отмечается, что жертвой атаки йеменских мятежников стал житель Саудовской Аравии, являющийся уроженцем Сирии. Кроме того, ранения в результате обстрела получили не менее семи человек.
Как заявил представитель коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, которая в Йемене ведет борьбу с повстанцами-хуситами, Турки аль-Малики, инцидент зафиксирован накануне вечером.
Незадолго до этого хуситы выразили намерение атаковать аэропорты в Абхе и Джизане при помощи беспилотных летательных аппаратов.
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