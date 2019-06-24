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Рейтинг Бориса Джонсона упал из-за скандала
24.6.2019 01:04
Фото: thesun.co.uk
Как передает The Mail on Sunday, после перепалки, которую недавний фаворит борьбы за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон устроил со своей девушкой, рухнул предвыборный рейтинг политика.
Напомним, Джонсон ранее отказался комментировать инцидент.
За последние двое суток, пишет газета, популярность Бориса Джонсона ощутимо понизилась. Резкое падение рейтинга, предположительно, может быть связано с домашней ссорой, после которого соседи вызвали полицию к дому британского политика.
Отмечается, что еще в минувший четверг, 20 июня, Джонсон обладал преимуществом примерно в 27% над своим соперником Джереми Хантом. Однако уже в субботу, после того, как стало известно о скандальном происшествии, отрыв сократился в два с половиной раза - сейчас он составляет лишь около 11%.
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