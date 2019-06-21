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Джонсон не стал комментировать вызов полиции после скандала в его доме
01:22
Фото: thesun.co.uk
Борис Джонсон и Кэрри Саймондс
В британских СМИ появились сообщения о том, что жители соседних домов были вынуждены ранее обратиться в правоохранительные органы.
Уточнялось, что в доме Бориса Джонсона, где также проживает его подруга Кэрри Саймондс, произошел некий конфликт.
Борис Джонсон, являющийся на сегодняшний фаворит в борьбе за пост британского премьера, предпочел уйти от прямого ответа на этот вопрос. Журналисты пытались получить от него сведения по этому поводу в ходе встречи с избирателями от Консервативной партии, которая проходила накануне в Бирмингеме. Мероприятие в прямом эфире транслировалось основными телевизионными каналами Соединенного Королевства
Судя по всему, Джонсон не считает необходимым информировать избирателей о том, что стряслось у него дома. По мнению кандидата на пост лидера тори, вряд ли аудитория хотела бы "слышать о таких вещах". поэтому лучше говорить о его планах, которые связаны с будущим партии и Великобритании.
По данным The Guardian, в ночь на минувшую пятницу, 21 июня, к дому, где Борис Джонсон проживает вместе с подругой Кэрри Саймондс, была вызвана полиция. Как стало известно, соседи обеспокоились, услышав крики. Стражи порядка установили, что причин опасаться за безопасность женщины нет.
Предположительно, причиной ссоры могли стать бытовые проблемы - судя по доносившимся крикам, Джонсон разлил на диван, где в тот момент находилась его спутница, бокал красного вина. Выяснение отношений в результате переросло в бурный семейный скандал.
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