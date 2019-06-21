Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Джонсон не стал комментировать вызов полиции после скандала в его доме

01:22

Фото: thesun.co.uk

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс



В британских СМИ появились сообщения о том, что жители соседних домов были вынуждены ранее обратиться в правоохранительные органы.



Уточнялось, что в доме Бориса Джонсона, где также проживает его подруга Кэрри Саймондс, произошел некий конфликт.



Борис Джонсон, являющийся на сегодняшний фаворит в борьбе за пост британского премьера, предпочел уйти от прямого ответа на этот вопрос. Журналисты пытались получить от него сведения по этому поводу в ходе встречи с избирателями от Консервативной партии, которая проходила накануне в Бирмингеме. Мероприятие в прямом эфире транслировалось основными телевизионными каналами Соединенного Королевства



Судя по всему, Джонсон не считает необходимым информировать избирателей о том, что стряслось у него дома. По мнению кандидата на пост лидера тори, вряд ли аудитория хотела бы "слышать о таких вещах". поэтому лучше говорить о его планах, которые связаны с будущим партии и Великобритании.



По данным The Guardian, в ночь на минувшую пятницу, 21 июня, к дому, где Борис Джонсон проживает вместе с подругой Кэрри Саймондс, была вызвана полиция. Как стало известно, соседи обеспокоились, услышав крики. Стражи порядка установили, что причин опасаться за безопасность женщины нет.



Предположительно, причиной ссоры могли стать бытовые проблемы - судя по доносившимся крикам, Джонсон разлил на диван, где в тот момент находилась его спутница, бокал красного вина. Выяснение отношений в результате переросло в бурный семейный скандал.



Автор: Злата Богатова

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