Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Житель Башкирии убил троих и ранил двух односельчан

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Фото: v-moldove.ru



По данным ТАСС, житель одной из деревень Кармаскалинского района Башкирии атаковал односельчан с ножом. В результате ЧП три человека погибли, еще двое получили ранения. Полицейские во время задержания применили оружие. Нападавший скончался, когда ему начали оказывать помощь.



Как рассказали в республиканском главке МВД, в одной из отдаленных деревень Кармаскалинского района Башкирии мужчина с ножом начал бросаться на людей. К месту происшествия были незамедлительно направлены оперативные сотрудники.



Прибывший в населенный пункт экипаж патрульно-постовой службы установил, что жертвами нападения стали сестра и двое соседей нападавшего. Позже выяснилось, что медицинская помощь потребовалась еще двум жителям деревни, которых успел ранить односельчанин.



Полицейские увидели подозреваемого 1972 г.р., который в тот момент щел по улице с ножом и лопатой. На одежде мужчины были следы крови. Сотрудники правопорядка потребовали от него бросить оружие, однако тот, размахивая ножом, попытался их атаковать. После предупредительного выстрела в воздух полицейские, учитывая, что злоумышленник не остановился, начали целиться в ногу подозреваемого.



От полученного ранения мужчина скончался, когда ему пытались оказать первую помощь. К настоящему времени установлено, что в прошлом нападавший состоял на учете у психиатра. Известно также, что убийство сестры было совершено в доме, а пожилых супругов, проживавших по соседству, он зарезал в огороде.



Оперативные сотрудники продолжают работу на месте ЧП, выясняя обстоятельства инцидента, заявили в республиканском полицейском управлении.



Автор: Злата Богатова

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