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Житель Башкирии убил троих и ранил двух односельчан


00:56
Житель Башкирии убил троих и ранил двух односельчанФото: v-moldove.ru

По данным ТАСС, житель одной из деревень Кармаскалинского района Башкирии атаковал односельчан с ножом. В результате ЧП три человека погибли, еще двое получили ранения. Полицейские во время задержания применили оружие. Нападавший скончался, когда ему начали оказывать помощь.

Как рассказали в республиканском главке МВД, в одной из отдаленных деревень Кармаскалинского района Башкирии мужчина с ножом начал бросаться на людей. К месту происшествия были незамедлительно направлены оперативные сотрудники.

Прибывший в населенный пункт экипаж патрульно-постовой службы установил, что жертвами нападения стали сестра и двое соседей нападавшего. Позже выяснилось, что медицинская помощь потребовалась еще двум жителям деревни, которых успел ранить односельчанин.

Полицейские увидели подозреваемого 1972 г.р., который в тот момент щел по улице с ножом и лопатой. На одежде мужчины были следы крови. Сотрудники правопорядка потребовали от него бросить оружие, однако тот, размахивая ножом, попытался их атаковать. После предупредительного выстрела в воздух полицейские, учитывая, что злоумышленник не остановился, начали целиться в ногу подозреваемого.

От полученного ранения мужчина скончался, когда ему пытались оказать первую помощь. К настоящему времени установлено, что в прошлом нападавший состоял на учете у психиатра. Известно также, что убийство сестры было совершено в доме, а пожилых супругов, проживавших по соседству, он зарезал в огороде.

Оперативные сотрудники продолжают работу на месте ЧП, выясняя обстоятельства инцидента, заявили в республиканском полицейском управлении.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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