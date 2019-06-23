|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Житель Башкирии убил троих и ранил двух односельчан
00:56
Фото: v-moldove.ru
По данным ТАСС, житель одной из деревень Кармаскалинского района Башкирии атаковал односельчан с ножом. В результате ЧП три человека погибли, еще двое получили ранения. Полицейские во время задержания применили оружие. Нападавший скончался, когда ему начали оказывать помощь.
Как рассказали в республиканском главке МВД, в одной из отдаленных деревень Кармаскалинского района Башкирии мужчина с ножом начал бросаться на людей. К месту происшествия были незамедлительно направлены оперативные сотрудники.
Прибывший в населенный пункт экипаж патрульно-постовой службы установил, что жертвами нападения стали сестра и двое соседей нападавшего. Позже выяснилось, что медицинская помощь потребовалась еще двум жителям деревни, которых успел ранить односельчанин.
Полицейские увидели подозреваемого 1972 г.р., который в тот момент щел по улице с ножом и лопатой. На одежде мужчины были следы крови. Сотрудники правопорядка потребовали от него бросить оружие, однако тот, размахивая ножом, попытался их атаковать. После предупредительного выстрела в воздух полицейские, учитывая, что злоумышленник не остановился, начали целиться в ногу подозреваемого.
От полученного ранения мужчина скончался, когда ему пытались оказать первую помощь. К настоящему времени установлено, что в прошлом нападавший состоял на учете у психиатра. Известно также, что убийство сестры было совершено в доме, а пожилых супругов, проживавших по соседству, он зарезал в огороде.
Оперативные сотрудники продолжают работу на месте ЧП, выясняя обстоятельства инцидента, заявили в республиканском полицейском управлении.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|