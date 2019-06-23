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В Индии не менее 14 человек погибли при обрушении павильона
23.6.2019 23:42
Фото: ont.by
По предварительным данным, в результате ЧП, случившегося во время религиозного праздника, пострадали более пятидесяти человек.
Конструкции не выдержали погодных условий - сильного дождя, который сопровождался порывами шквалистого ветра.
Трагический инцидент произошел на территории округа Бармер в штате Раджастхан на северо-западе страны. По данным индийских СМИ, множество верующих собрались возле храма Рани Бхатияни, чтобы отметить религиозный праздник.
Со ссылкой на местные экстренные службы уточняется, что причиной ЧП могла стать плохая погода - павильон, сооруженный специально для торжественной церемонии, не выдержал мощного ливня, который сопровождался порывами сильного ветра.
Власти штата подтвердили сведения о четырнадцати погибших и более чем пятидесяти пострадавших. Правоохранительные органы приступили к расследованию обстоятельств случившегося.
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