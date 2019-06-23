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Под Самарой найдено тело девушки, пропавшей при столкновении лодки и катера
23.6.2019 20:06
Фото: kpcdn.net
Авария, после которой женщина 1997 года рождения числилась пропавшей без вести, случилась в минувшую пятницу, 21.
Как передает ТАСС, катер "Сильвер" столкнулся с лодкой "Казанка" в Промышленном районе городского округа Самара.
Спасателям, прибывшим к месту ЧП, удалось извлечь из воды четырех пассажиров затонувшей после столкновения с катером лодки. Судьба и местонахождение девушки до последнего времени оставались неустановленными.
По данным российских СМИ, авария произошла на расстоянии около трехсот метров от левого берега Волги, неподалеку от пляжа "Барбошина поляна". Пять человек, катавшиеся в лодке, предположительно, могли быть в состоянии алкогольного опьянения. На борту катера было два человека, никто из них не пострадал.
Ранее стало известно о ЧП под Тверью, где катер с детьми столкнулся с деревом, растущим на берегу. В результате восемь человек были доставлены в больницы с травмами различной тяжести.
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