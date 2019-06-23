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Под Вологдой 19-летняя студентка погибла, спасая детей
23.6.2019 17:47
Фото: РЕН ТВ
Фото погибшей студентки с ее страницы в соцсети
Отдыхая с компанией на берегу водоема, девушка увидела, что дети попали в беду.
Не раздумывая, студентка бросилась в воду, пишут российские СМИ.
Трагедия, в результате которой погибла 19-летняя студентка, произошла на Кубенском озере в Вологодской области. В минувшую пятницу, 21 июня, девушка отдыхала в компании своего молодого человека и его родственников.
Как передают региональные СМИ со ссылкой на областной главк МЧС, студентка увидела, как в водоеме тонут дети. Бросившись к ним на помощь, она смогла вытащить ребят, оказавшихся в опасности, на берег. В ведомстве отметили, что родителями этих детей являются родственники молодого человека погибшей девушки.
По предварительным данным, студентка помогла детям выплыть с глубины, однако сама возвратиться на берег уже не смогла. Тело погибшей девушки из воды извлекли сотрудники спасательной службы.
По факту случившегося сейчас проводят проверку правоохранительные органы Вологодской области.
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