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Хореограф Загитовой принес извинения американке, которая обвинила его в плагиате


13:31
Хореограф Загитовой принес извинения американке, которая обвинила его в плагиатеФото: rbth.com

Ранее на российскую фигуристку обрушилась волна критики из-за нового номера.

Как писали зарубежные СМИ, при создании программы хореограф Загитовой позаимствовал чужие идеи.

По данным РИА Новости, хореограф Даниил Глейхенгауз, ставивший номер для показательного выступления олимпийской чемпионки Алины Загитовой, извинился перед спортсменкой из Соединенных Штатов Джоджо Гомес.

Ранее американская танцовщица заявила о том, что при подготовке нового номера россиянки были использованы чужие идеи. Вскоре после этого Даниил Глейхенгауз отреагировал на упреки в свой адрес и принес извинения. Об этом стало известно от самой американки, которая разместила соответствующую запись в своем Instagram.



Автор: Злата Богатова
Прочтений: 139

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