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Под Пензой в крупной аварии три человека погибли, двое получили травмы
01:48
Фото: allinfo.kz
Согласно имеющимся на этот час сведениям, на трассе столкнулись сразу пять легковых машин иностранного и отечественного производства.
Масштабная дорожная авария произошла на территории Бессоновского района Пензенской области.
Как передает агентство "Интерфакс", в ДТП погибли три человека, еще двое пострадали и были экстренно госпитализированы.
Со ссылкой на областное управление ГИБДД уточняется, что на 661-м километре трассы федерального значения М-5 "Урал" столкнулись машины марок ВАЗ- 2112, Datsun, Lexus, Toyota и Volvo. От полученных ранений три человека скончались на месте аварии. Жертвами ЧП стали водитель и пассажир Datsun, а также пассажир Toyota.
В ближайшую больницу доставили водителя Toyota и пятилетнего ребенка, которых ехал в автомобиле Datsun.
Сведений о причинах аварии пока нет.
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