Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Пензой в крупной аварии три человека погибли, двое получили травмы

01:48

Фото: allinfo.kz



Согласно имеющимся на этот час сведениям, на трассе столкнулись сразу пять легковых машин иностранного и отечественного производства.



Масштабная дорожная авария произошла на территории Бессоновского района Пензенской области.



Как передает агентство "Интерфакс", в ДТП погибли три человека, еще двое пострадали и были экстренно госпитализированы.



Со ссылкой на областное управление ГИБДД уточняется, что на 661-м километре трассы федерального значения М-5 "Урал" столкнулись машины марок ВАЗ- 2112, Datsun, Lexus, Toyota и Volvo. От полученных ранений три человека скончались на месте аварии. Жертвами ЧП стали водитель и пассажир Datsun, а также пассажир Toyota.



В ближайшую больницу доставили водителя Toyota и пятилетнего ребенка, которых ехал в автомобиле Datsun.



Сведений о причинах аварии пока нет.



Автор: Злата Богатова

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