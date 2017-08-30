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В канадском зоопарке слон атаковал смотрителя
00:54
Фото: dainikbhaskar.com
Мужчина с серьезными ранениями доставлен в больницу.
Состояние пострадавшего медики оценивают как тяжелое, сообщает канадский телевизионный канал CTV.
Инцидент произошел в зоопарке, который расположен неподалеку от города Кэмбридж в провинции Онтарио. Сотрудника зверинца, который был серьезно травмирован слоном, в больницу доставили на вертолете.
Специалисты приступили к выяснению обстоятельств ЧП. В зоопарк, где в прошлом уже происходили такие инциденты, прибыла специально созданная комиссия Минтруда Канады.
Как напоминают канадские СМИ, в 1989 году в том же зверинце погиб работник, который пытался остановить конфликт, случившийся между двумя слонами. Спустя три года животные набросились на смотрителя во время ежедневного шоу. В результате мужчина получил перелом ноги.
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