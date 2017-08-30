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На Украине молнией убило трех человек
00:37
Фото: livejournal.com
Два человека были экстренно доставлены в больницу, передают украинские СМИ.
ЧП случилось в населенном пункте Беньковцы Ивано-Франковской области, сообщается со ссылкой на пресс-службу регионального Управления Нацполиции.
Как стало известно, молния ударила в автобусную остановку, где в тот момент находились пять человек. Трое мужчин от полученной электротравмы скончались на месте, двух пострадавших женщин экстренно госпитализировали в ближайшую больницу.
Личность погибших установлена, все они ранее прибыли в село Беньковцы из Львовской области.
Ранее трагедия случилась в столице Болгарии, где от удара молнии во время сильной грозы погибли молодой человек и его собака.
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