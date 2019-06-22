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В Багдаде не менее семи человек стали жертвами взрыва в мечети
22.6.2019 01:44
Фото: sapo.mz
Как передают зарубежные СМИ, мощный взрыв прогремел в мечети, расположенной в восточной части иракской столицы.
По предварительным данным, в результате ЧП погибли по меньшей мере семь человек.
Количество раненых устанавливается. На месте происшествия работают экстренные службы, правоохранительные органы приступили к выяснению всех обстоятельств инцидента.
Как информирует телевизионный канал "Аль-Хадас" со ссылкой на источники в полиции иракской столицы, взрыв уже квалифицирован как террористическая атака. По версии следствия, взрывное устройство привел в действие смертник, которому удалось проникнуть в мечеть.
Ни одна из радикальных группировок пока не заявила о своей ответственности за случившееся.
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