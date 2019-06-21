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В США после мощного взрыва начался пожар на нефтяном предприятии


21.6.2019 14:28
В США после мощного взрыва начался пожар на нефтяном предприятииФото: webtekno.com

ЧП случилось на территории Филадельфии, где сегодня ранним утром прогремел сильный взрыв. Сразу после этого на предприятии, которое работает уже полтора века и перерабатывает ежесуточно 335 тысяч баррелей сырой нефти, начался пожар. Сведений о причинах ЧП на нефтеперерабатывающем заводе Philadelphia Energy Solutions Refinery пока не поступало.

По данным CBS News, пожарным потребовалось около полутора часов, чтобы локализовать пламя. Необходимости в проведении экстренной эвакуации людей из ближайших районов не возникало, уточняется со ссылкой на источники в администрации штата.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Известно, что первый взрыв случился около 3:20 утра по местному времени (10:20 по Москве). Вскоре были слышны звуки еще нескольких взрывов, сообщают американские СМИ. В целях обеспечения доступа пожарных на прилегающих к предприятию территориях ранее ограничили движение автотранспорта.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 131

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