|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Эрмитаже начала работу выставка картин из коллекции братьев Морозовых
21.6.2019 12:08
Фото: livejournal.com
В рамках экспозиции представлены свыше ста шедевров живописи из коллекции петербургского музея, а также более тридцати произведений искусства из собрания в Москве, передает ТАСС. В качестве организаторов выставки совместно выступали Эрмитаж и столичный Пушкинский музей.
По словам генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, для этой экспозиции специально было воссоздано пространство Музыкального салона, над оформлением которого трудился Морис Дени. Полотна, представленные в рамках выставки, преподносились публике по-разному "и на выставках, и здесь, в Эрмитаже", - отметил руководитель музея.
Пиотровский также напомнил, что в Москве практически одновременно с выставкой в Петербурге открылась экспозиция картин из собрания купца Сергея Щукина. Именно благодаря многолетней деятельности братьев Морозовых и Щукина в нашей стране в прошлом и сформировалось такое понятие как "покровитель искусства", указано в материалах к выставке в Эрмитаже.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|