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Растет число туристов из США, которые умерли в Доминикане при странных обстоятельствах
19.6.2019 12:03
Фото: vk.com
По данным "Би-би-си", 55-летний Джозеф Аллен, в прошлом часто посещавший карибский остров, стал уже восьмым американским гражданином, который умер в Доминиканской республике за последнее время.
К выяснению обстоятельств ранее уже подключилось ФБР.
По словам родственников Джлзева Аллена, мужчина не жаловался на здоровье, когда собирался в очередной раз отдохнуть в Доминикане.
ФБР, по просьбе местных властей, ранее подключившееся к расследованию, сейчас продолжает проводить токсикологические анализы. Пока какой-либо связи между смертельными случаями выявить не удалось.
В прессе ранее появились предположения о том, что все американские туристы незадолго до гибели употребляли напитки из бара в гостиничных номеСША, трах. Однако эта версия пока также не получила официального подтверждения.
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