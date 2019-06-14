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В Доминикане при загадочных обстоятельствах умерли уже шесть туристов из США


02:09
В Доминикане при загадочных обстоятельствах умерли уже шесть туристов из СШАФото: 24-hotel.info

За последние два месяца в стране при странных обстоятельствах умерли шесть американских граждан, поэтому власти Доминиканы обратились к ФБР с призывом о помощи в расследовании инцидентов.

Последним погибшим стал брат известной телеведущей Барбары Коркоран.

Как пишут американские СМИ, родственник ведущей популярной программы "Акулы бизнеса" умер в результате сердечного приступа. Чем он был спровоцирован, пока остается неустановленным. Местные правоохранители выясняют, где именно останавливался мужчина и успел ли он употребить напитки из мини-бара, отмечает International Business Times.

Ранее стало известно о смерти 41-летней Миранды Шауп-Вернер. Жительница Пенсильвании потеряла сознание и вскоре скончалась, выпив напиток из гостиничного мини-бара. Спустя пять суток в одном из номеров соседнего отеля были найдены тела Эдварда Натаниэля Холмса и Синтии Дэй. Кроме того, 67-летний турист из Калифорнии Роберт Белл Уоллес также скончался, употребив скотч из мини-бара в гостиничном номере Hard Rock Hotel & Casino в Пунта-Кане.

Не так давно в Доминикане жестоко избили туристку из США. По словам американки, к нападению причастен сотрудник пятизвездочного отеля, который очень популярен у иностранцев.

Тем временем на Майорке продолжают гибнуть молодые британцы. На прошлой неделе из окна отеля выпал еще один подданный королевства, остановившийся с друзьями в отеле Sol Wave House. После серии трагических происшествий балконы отельных комплексов на Майорке дополнительно оснастили довольно высокими ограждениями. Кроме того, прибывающие на остров компании молодых британцев могут рассчитывать исключительно на размещение в номерах первых этажей гостиниц.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 248

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