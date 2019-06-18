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Младшего сына экс-хоккеиста сборной России выпустили из СИЗО
18.6.2019 21:27
Фото: vk.com
Старший (в реанимации) и младший сыновья хоккеиста Соколова
Ранее юноша был задержан в рамках расследования по уголовному делу об убийстве его матери.
Как передает ТАСС, следствие не собирается ходатайствовать об аресте 15-летнего сына бывшего хоккеиста сборной России Максима Соколова.
Представители СУ СК РФ по Ленинградской области подтвердили информацию о том, что подросток покинул следственный изолятор. Следствие не намерено просить суд о его аресте, пояснили в ведомстве. Решение об освобождении юноши было принято с учетом данных о его личности и возрастных особенностях.
Супругу Максима Соколова нашли убитой в прошлый четверг в доме в поселке Новая Романовка Всеволожского района Ленобласти. Рядом с ней в тот момент находился 18-летний старший сын. Молодого человека с тяжелыми ранениями доставили в больницу. Не так давно следователям разрешили его допросить.
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