|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Уфе погрузчик насмерть придавил двух рабочих
18.6.2019 13:39
Фото: livejournal.com
Обстоятельства ЧП сейчас выясняют следственные органы Башкирии.
По факту трагедии уже возбудили уголовное дело.
Как заявили представители регионального СУ СКР, речь идет о статье о нарушении правил безопасности во время строительства или другой деятельности, которое повлекло за собой по неосторожности гибель двух или более лиц.
Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела приняли по итогам доследственной проверки, отметили в ведомстве.
ЧП случилось 14 июня, когда на здании одного из строительных магазинов Уфы пытались установить рекламный баннер. В результате опрокидывания погрузчика были смертельно травмированы двое рабочих. Один из них погиб на месте, а другой - позднее, в больнице.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|