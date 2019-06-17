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В Ленобласти готовившийся к олимпиаде лицеист попал в больницу после неудачного опыта по химии
17.6.2019 23:29
Фото: pomorie.ru
ЧП случилось в минувшее воскресенье, 16 июня, в Кудрово (Всеволожский район Ленинградской области).
По факту происшествия проводят проверку следственные органы.
Как сообщили в региональном полицейском главке, школьник, готовясь к олимпиаде по химии, проводил опыты на балконе квартиры, где проживал с родителями. В результате очередного эксперимента процессы вышли из под контроля - подросток устроил пожар, во время которого получил ожоги.
В ведомстве отметили, что инцидент случился в одном из домов по улице Областной. Десятиклассника физико-математического лицея No 30 доставили в больницу, где у него диагностировали ожоги разных частей тела. Состояние подростка врачи оценивают сейчас как средней степени тяжести.
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