Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Чемодановке больше не осталось цыган

17.6.2019 22:50

Фото: kibice.net



Как пишут российские СМИ, все цыгане добровольно покинули населенный пункт Чемодановка, расположенный в Пензенской области.



Ранее в результате массовой драки там пострадали несколько мужчин, один из них от полученных травм скончался.



Как рассказал журналистам председатель Чемодановского сельсовета Сергей Фадеев, цыгане также покинули и расположенное рядом село Лопатки.



Ранее в ряде российских СМИ появились сообщения о том, что все цыгане, проживавшие на территории Чемодановки, были вывезены в принудительном порядке. После недавних событий, когда после гибели односельчанина люди провели народный сход с перекрытием шоссе М5, представителей цыганской диаспоры отправили в Волгоградскую область.



По данным РИА Новости, ни о каком "организованном вывозе цыган" речь не идет. Все они отправились на новое место исключительно по своей воле. Учитывая, что их корни в Волгоградской и Астраханской областях, предположительно, туда они и направились, где их могут встретить родственники.



Информацию о том, что цыгане добровольно покинули свои дома сразу в двух поселках, подтвердила и пресс-секретарь губернатора Пензенской области Дина Черемушкина. По ее словам, в Лопатках и Чемодановке оставлены соответственно порядка 90 и 40 домов.



По словам Сергея Фадеева, цыгане уехали, бросив свой скот. Все животные, которые были оставлены на подворьях, уже посчитаны. Скот в полной мере обеспечен водой и едой. Предполагается в скором времени собрать его в одном месте и решить дальнейшую судьбу, пояснил глава сельсовета.



Автор: Злата Богатова

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