|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Burger King могут наказать на непристойные рекламные слоганы
13:50
Фото: sm-news.ru
В отношении компании уже возбудило дело столичное УФАС России, передают СМИ.
Причиной разбирательства стали слоганы, упоминавшиеся в массовых рассылках.
Пользователи по электронной почте получали рекламные сообщения от Burger King, в которых можно было встретить такие предложения, как "Окурительный чикен фри" и "Раскурячь их всех!". Кроме того, сеть в рамках рекламной кампании заявляла, что "раздаст по Е-баллам за кофе". Эксперты ФАС, изучив эти и другие слоганы, уже вынесли свой вердикт, признав рекламные сообщения неэтичными. По мнению специалистов, в такого рода выражениях содержатся "непристойные образы", а также агрессия и деструктивные призывы.
В связи с началом разбирательства в отношении Burger King, Московское УФАС России напоминает о том, что использование бранных слов в рекламе запрещено в соответствии с ч. 6 ст. 5 соответствующего закона. Дело будут рассматривать 26 июня. В случае, если Burger King признают виновными в распространении запрещенной рекламы, сети может грозить крупный штраф. За каждое выявленное нарушение компании придется заплатить до полумиллиона рублей.
В прошлом сеть уже позволяла себе довольно неоднозначную и при этом навязчивую рекламу. После того, как над компанией посмеялся Сергей Шнуров, руководство Burger King даже подало иск в суд. Артист отреагировал на это радостным сообщением в своем Instagram.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|