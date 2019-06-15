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Burger King могут наказать на непристойные рекламные слоганы Burger King могут наказать на непристойные рекламные слоганы
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Burger King могут наказать на непристойные рекламные слоганы


13:50
Burger King могут наказать на непристойные рекламные слоганыФото: sm-news.ru

В отношении компании уже возбудило дело столичное УФАС России, передают СМИ.

Причиной разбирательства стали слоганы, упоминавшиеся в массовых рассылках.

Пользователи по электронной почте получали рекламные сообщения от Burger King, в которых можно было встретить такие предложения, как "Окурительный чикен фри" и "Раскурячь их всех!". Кроме того, сеть в рамках рекламной кампании заявляла, что "раздаст по Е-баллам за кофе". Эксперты ФАС, изучив эти и другие слоганы, уже вынесли свой вердикт, признав рекламные сообщения неэтичными. По мнению специалистов, в такого рода выражениях содержатся "непристойные образы", а также агрессия и деструктивные призывы.

В связи с началом разбирательства в отношении Burger King, Московское УФАС России напоминает о том, что использование бранных слов в рекламе запрещено в соответствии с ч. 6 ст. 5 соответствующего закона. Дело будут рассматривать 26 июня. В случае, если Burger King признают виновными в распространении запрещенной рекламы, сети может грозить крупный штраф. За каждое выявленное нарушение компании придется заплатить до полумиллиона рублей.

В прошлом сеть уже позволяла себе довольно неоднозначную и при этом навязчивую рекламу. После того, как над компанией посмеялся Сергей Шнуров, руководство Burger King даже подало иск в суд. Артист отреагировал на это радостным сообщением в своем Instagram.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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