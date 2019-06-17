Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Ижевске из квартиры, где были убиты отец и сын, похищено более 16 млн рублей

17.6.2019 12:16

Фото: vk.com



В Удмуртии задержан один из подозреваемых в двойном убийстве, которое было совершено в Ижевске 14 июня, передает пресс-служба республиканского ГСУ СКР.



ЧП случилось в одном из домов по улице Холмогорова, где в собственной квартире были убиты отец и сын.



После того, как были найдены тела 44-летнего хозяина квартиры и его 22-летнего сына с явными признаками криминальной смерти, выяснилось, что пропало имущество семьи. Убийцы вынесли из квартиры свыше 10 миллионов рублей наличными и драгоценности общей стоимостью более 6 миллионов рублей. Отмечается, что деньги хранились в сейфе.



По факту ЧП возбудили уголовное дело по нескольким статьям. В ходе начатого расследования ранее уже были установлены подозреваемые, ими оказались трое жителей Удмуртии. Одного из них, 44-летнего жителя Ижевска, полицейские смогли задержать в минувшие выходные. Решается вопрос об его аресте.



Подельники задержанного, 41-летний ижевчанин и 31-летний уроженец Можги, объявлены в розыск.



Автор: Злата Богатова

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