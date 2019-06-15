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На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»


11:26
На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»Фото: vk.com

На въезде в Екатеринбург со стороны аэропорта Кольцово больше нет надписи "Город бесов", передает РИА Новости.

Соответствующий дорожный знак демонтировали по предписанию автоинспекции.

Как пояснили в ГИБДД региона, дорожный знак с надписью "Город бесов", появившийся несколько часов назад на въезде в Екатеринбург, уже демонтировали. Уточняется, что наказание за самовольную установку дорожных знаков может предусматривать штраф в размере до десяти тысяч рублей.

Табличка, фото которой уже распространились в социальных сетях и СМИ, была установлена на окраине уральской столицы сегодня утром.

По словам местных жителей, наклейки с надписью "Город бесов" с сегодняшнего дня также можно увидеть и на улицах Екатеринбурга - неизвестные разместили их на столбах и остановках общественного транспорта.

В минувшем мае российский телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург "городом бесов", комментируя нежелание жителей Урала строить церковь на территории сквера.

Автор: Злата Богатова

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