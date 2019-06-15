Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На въезде в Екатеринбург убрали табличку «Город бесов»

11:26

Фото: vk.com



На въезде в Екатеринбург со стороны аэропорта Кольцово больше нет надписи "Город бесов", передает РИА Новости.



Соответствующий дорожный знак демонтировали по предписанию автоинспекции.



Как пояснили в ГИБДД региона, дорожный знак с надписью "Город бесов", появившийся несколько часов назад на въезде в Екатеринбург, уже демонтировали. Уточняется, что наказание за самовольную установку дорожных знаков может предусматривать штраф в размере до десяти тысяч рублей.



Табличка, фото которой уже распространились в социальных сетях и СМИ, была установлена на окраине уральской столицы сегодня утром.



По словам местных жителей, наклейки с надписью "Город бесов" с сегодняшнего дня также можно увидеть и на улицах Екатеринбурга - неизвестные разместили их на столбах и остановках общественного транспорта.



В минувшем мае российский телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург "городом бесов", комментируя нежелание жителей Урала строить церковь на территории сквера.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 15.6.2019 23:21 Россиян предупреждают об эпидемии лихорадки денге в Таиланде

Россиян предупреждают об эпидемии лихорадки денге в Таиланде 15.6.2019 21:58 В Великобритании из-за листериоза пересмотрят систему больничного питания

В Великобритании из-за листериоза пересмотрят систему больничного питания 15.6.2019 12:41 Под Красноярском охотникам пришлось убить двух агрессивных медведей

Под Красноярском охотникам пришлось убить двух агрессивных медведей 14.6.2019 13:31 Новозеландский стрелок не признает вину

Новозеландский стрелок не признает вину 14.6.2019 12:09 Виновным по делу о гибели Качиньского признали экс-главу его канцелярии