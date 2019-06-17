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На Ставрополье в ДТП погибли 2 человека, 10 пострадали
17.6.2019 10:04
Фото: livejournal.com
Как стало известно, столкнулись легковая автомашина и грузопассажирский фургон.
Один из тех, кто получил травмы, сейчас находится в реанимации, врачи оценивают состояние пациента как тяжелое, передает РИА Новости.
Обстоятельства столкновения фургона Volkswagen и автомобиля Hyundai выясняют специалисты.
По данным регионального управления ГИБДД, в результате аварии два человека погибли, десять пострадали. От полученных ранений на месте скончались водитель Hyundai и сидевший рядом с ним пассажир.
Личность погибшего водителя установлена, он проживал на территории Ставрополья. С тяжелыми травмами в больницу доставлен пассажир Hyundai, сидевший сзади. В настоящее время мужчина находится в реанимации.
Сведений о том, что могло стать причиной смертельной аварии, из официальных источников пока не поступало.
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