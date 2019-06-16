Новости шоу-бизнеса

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Коту Алибасова предлагают рекламные контракты на 150 тыс. долларов
16.6.2019 19:18
Фото: trud.ru
Питомец российского продюсера Бари Алибасова, остающегося пока в больнице, после недавних событий получил ряд очень интересных предложений.
Кот по кличке Чуча несколько дней назад пропал, после чего было объявлено о крупном вознаграждении.
По словам представителя продюсера Вадима Горжанкина, Чуча, которого удалось отыскать, стал очень популярным. В интервью радиостанции "Говорит Москва" Горжанкин отметил, что коту уже предложили сотрудничество компании по производству корма и аксессуаров для домашних животных, парфюмерный бренд, детективное агентство и даже оператор систем видеонаблюдения.
Представитель Алибасова добавил, что единственный заказ, от которого было решено сразу же отказаться, поступил от производителя средств против облысения. Продукция для мужчин, которую предложили рекламировать Чуче, продается под слоганом "Хватит быть лысым!" Горжанкин отметил, что окончательное решение о том, где и когда будет сниматься кот, будет принимать хозяин Чучи - продюсер Бари Алибасов.
Несколько дней назад кот Бари Алибасова породы канадский сфинкс пропал. За помощь в поиске Чучи, сбежавшего из квартиры продюсера, было объявлено вознаграждение в размере 800 тысяч рублей. Деньги отдали неизвестным, которые в минувший четверг, 13 июня, принесли в офис продюсера животное. Однако кот был не тем. Чуча же вскоре нашелся - питомец Алибасова был найден в одном из столичных центров кунг-фу.
Продюсера экстренно госпитализировали 4 июня. Бари Алибасов попал в реанимацию Института Склифосовского с тяжелыми ожогами, перепутав жидкость для очистки труб с йогуртом.
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