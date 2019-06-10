Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Лолита Милявская отреагировала на реплики украинского блогера про шутку о Крыме

11:57

Фото: muzh-zhena.ru



По словам Лолиты Милявской, шутка, прозвучавшая в новогодней передаче в конце 1999 года, ей кажется довольно смешной.



Как заявила певица, "почивший в бозе дуэт "Академия" после такого необходимо объявить "потомками Нострадамуса!"



Артистка отреагировала на заявление украинского блогера Татьяны Микитенко, решившей напомнить о том, как Лолита Милявская и Александр Цекало когда-то шутили о судьбы различных регионов страны. Делая ироничный прогноз о предстоящих изменениях, артист, в частности, говорил, что Киев не только отдаст Москве Крымский полустров, но и будет настаивать, "чтоб Карпаты забрали".



Лолита Милявская, в тот момент находившаяся в браке с Александром Цекало, делала вид, что разделяет позицию мужа. Спустя много лет Милявская в интервью kp.ru заявила, что это была "очень смешная шутка!" Но главным впечатлением от архивного ролика, призналась артистка, стала мысль, какой же она была тогда красоткой.



Автор: Злата Богатова

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