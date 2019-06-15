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В Подмосковье школьник серьезно пострадал на соревнованиях по картингу


15.6.2019 23:37
В Подмосковье школьник серьезно пострадал на соревнованиях по картингуФото: saratov-news.net

Следственные органы региона уже приступили к проверке по факту аварии, после которой одиннадцатилетнего мальчика с ожогами доставили в больницу.

Как сообщает СУ СКР по Московской области, ЧП случилось во время детских соревнований по картингу.

В ходе начатого после публикаций в СМИ разбирательства установлено, что соревнования с участием ребят разного возраста были организованы на территории Пушкинского района.

Во время заезда произошла авария - 11-летний мальчик потерял управление, в результате чего его карт перевернулся и загорелся. Школьника незамедлительно доставили в медицинское учреждение, сейчас ему оказывают помощь.

Информации о состоянии ребенка пока не поступало. Известно лишь, что после госпитализации врачи диагностировали у него множественные ожоги.

Автор: Злата Богатова

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