Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Россиян предупреждают об эпидемии лихорадки денге в Таиланде

15.6.2019 23:21

Фото: smi2.net



Как информирует Роспотребнадзор, за период с начала этого года на территории королевства было зарегистрировано порядка 30 тысяч человек, заразившихся этим заболеванием. Количество более чем вдвое превышает показатели, которые фиксировались на протяжении последних пяти лет, отмечает ведомство.



Наиболее неблагополучной эпидемиологическая обстановка считается сейчас в центре и северо-восточных районах Таиланда. В связи с этим, указывает Роспотребнадзор, уже было решено усилить санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска на российской границе. На сегодняшний день лабораторная сеть ведомства готова к диагностике этого экзотического заболевания.



Лихорадка денге особо распространена на территориях, где наблюдается жаркая погода и влажный климат. Она передается через укусы комаров, способных переносить возбудителей от больных людей или инфицированных животных. В числе наиболее характерных симптомов лихорадки денге - повышение температуры, выраженная интоксикация, кожные высыпания, в тяжелых случаях может появляться и геморрагический синдром.



Автор: Злата Богатова

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