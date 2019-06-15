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В Могадишо прогремели мощные взрывы, погибли 8 человек
15.6.2019 22:31
Фото: livejournal.com
Согласно предварительным данным, в столице Сомали сработали два взрывных устройства.
Жертвами инцидента стали по меньшей мере восемь человек, количество пострадавших устанавливается.
Как рассказали представители экстренных служб Могадишо, оба взрыва произошли неподалеку от контрольно-пропускного пункта "Сайидка", который располагается вблизи здания парламента Сомали.
По последним официально подтвержденным данным, от полученных ранений на месте скончались восемь человек. В больницы доставлены шестнадцать пострадавших. Местные власти опасаются, что число раненых может возрасти.
В силовых структурах Сомали полагают, что случившееся будет квалифицировано и расследоваться как террористическая атака.
На данный момент ни одна из радикальных организаций, которые проявляют активность в этом регионе, не взяла на себя ответственность за инциденты в Могадишо.
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