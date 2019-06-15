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Под Красноярском охотникам пришлось убить двух агрессивных медведей
15.6.2019 12:41
Фото: wildernessmastery.com
Сначала животных, замеченных на территории дачного поселка, пытались прогнать. Однако действия охотников результата не принесли.
По мнению специалистов, хищники были молодого возраста.
Охотникам пришлось застрелить двух молодых медведей, прогуливавшихся около дач в окрестностях Железногорска. О подробностях случившегося передает агентство "Интерфакс-Сибирь". Со ссылкой на местную единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) уточняется, что ранее в полицию обратились обеспокоенные жители. Люди сообщали о двух хищниках, которые были замечены неподалеку от дачного поселка в окрестностях Железногорска.
Правоохранители, проверив полученные сведения, вызвали к месту происшествия охотников. Первоначально животных пытались прогнать от мест проживания людей. Однако молодые хищники, становясь все более агрессивными, начали нападать на охотников. В результате оба медведя были застреленысообщили в ЕДДС.
В последних числах мая руководство Красноярского края выпустило приказ об отстреле 87 особей бурого медведя. Решение было принято с учетом данных об увеличении численности хищников, которые начали представлять потенциальную угрозу жизни и здоровью местных жителей.
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