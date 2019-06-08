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На Майорке, выпав из окна отеля, погиб еще один британский турист
8.6.2019 21:52
Фото: atlantic.lv
Молодой человек был найден мертвым под окнами отеля в Магалуфе, пишет газета The Sun в пятницу.
Двадцатилетний британский подданный прибыл на испанский остров Майорка с компанией друзей.
По предварительным данным, молодой человек выпал со второго этажа, скончавшись на месте от полученных травм. Местная полиция приступила к проверке по факту ЧП. Как отмечает газета, пока остается неясным, что случилось в отеле Sol Wave House - рассматриваются версии о роковой случайности и суициде.
Уточняется, что друзья погибшего узнали о его смерти от полицейских, которые разбудили молодых людей после того, как нашли тело выпавшего из окна молодого человека.
Ранее трагедия случилась в отеле Eden Roc в Магалуфе. В прошлом году там при схожих обстоятельствах погибли сразу три туриста из Великобритании, еще один пострадал. По данным полиции, причиной ЧП могло стать алкогольное и наркотическое опьянение отдыхающих.
После того, как случилось несколько инцидентов, балконы отельных комплексов на Майорке дополнительно оснастили довольно высокими ограждениями. Прибывающих на остров молодых британцев теперь стараются размещать лишь на первых этажах гостиниц.
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