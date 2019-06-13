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Переписка Леонарда Коэна была продана в пять раз дороже, чем ожидалось
00:21
Фото: amazonaws.com
Леонард Коэн и его муза Марианна Илен
За коллекцию писем известного канадского автора и исполнителя Леонарда Коэна дом Christie's смог выручить в общей сложности 1,2 миллиона канадских долларов (свыше $870 тысяч).
Как отмечают организаторы аукциона, итоговая стоимость многих писем превзошла их ожидания более чем в пять раз.
На торги выставили коллекцию писем, включавшую свыше пятидесяти посланий Леонарда Коэна. Все они были адресованы Марианне Илен. В частности, послание, датированное концом 1960 года, предварительно оценивалось в 13 тысяч канадских долларов, а было куплено почти за 75 тысяч.
Леонард Норман Коэн родился 21 сентября 1934 года в Монреале. Первый его поэтический сборник опубликовали в 1956 году. Спустя несколько лет литератор всерьез переключился на музыкальную деятельность. С Марианной Илен он познакомился в 1960 году в Греции. Став для Коэна настоящей музой, Илен помогла артисту ощутить в себе уверенность, чтобы исполнять на публике свои сочинения.
Леонард Коэн ушел из жизни 7 ноября 2016 года в Калифорнии.
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