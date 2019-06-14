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Виновным по делу о гибели Качиньского признали экс-главу его канцелярии
14.6.2019 12:09
Фото: livejournal.com
Вердикт, согласно которому бывшего руководителя канцелярии премьера Польши Томаша Арабского признали виновным в преступной халатности, вынес Варшавский окружной суд.
Как следует из приговора, Арабский мог и должен был предотвратить трагические события, однако не сделал этого.
Самолет, в котором находились польский лидер Лех Качиньский и ряд высокопоставленных чиновников, 10 апреля 2010 года потерпел крушение в Смоленской области. Суд постановил, что Томаш Арабский не предпринял действий, необходимых для того, чтобы полет не состоялся.
Обязательства, которые были возложены на него должностью главы канцелярии польского премьер-министра и предусматривали координирование полетов самолетов ВВС страны, Арабский не выполнил, допустив халатность. Как указано в вердикте, подсудимому было известно о том, что под Смоленском нет аэродрома, который бы подошел для приземления воздушного судна с польской делегацией.
В документе также отмечается, что Арабский "не мог не быть осведомлен" о закрытии аэропорта, однако допустил полет.
Признав Арабского виновным по сорока двум пунктам обвинения, судья приговорил его к десятимесячному сроку тюрьмы с отсрочкой на два года.
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