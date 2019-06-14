Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Виновным по делу о гибели Качиньского признали экс-главу его канцелярии

14.6.2019 12:09

Фото: livejournal.com



Вердикт, согласно которому бывшего руководителя канцелярии премьера Польши Томаша Арабского признали виновным в преступной халатности, вынес Варшавский окружной суд.



Как следует из приговора, Арабский мог и должен был предотвратить трагические события, однако не сделал этого.



Самолет, в котором находились польский лидер Лех Качиньский и ряд высокопоставленных чиновников, 10 апреля 2010 года потерпел крушение в Смоленской области. Суд постановил, что Томаш Арабский не предпринял действий, необходимых для того, чтобы полет не состоялся.



Обязательства, которые были возложены на него должностью главы канцелярии польского премьер-министра и предусматривали координирование полетов самолетов ВВС страны, Арабский не выполнил, допустив халатность. Как указано в вердикте, подсудимому было известно о том, что под Смоленском нет аэродрома, который бы подошел для приземления воздушного судна с польской делегацией.



В документе также отмечается, что Арабский "не мог не быть осведомлен" о закрытии аэропорта, однако допустил полет.



Признав Арабского виновным по сорока двум пунктам обвинения, судья приговорил его к десятимесячному сроку тюрьмы с отсрочкой на два года.



Автор: Злата Богатова

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