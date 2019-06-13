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Под Тверью найдена девочка, похищенная в Белоруссии
13.6.2019 20:26
Фото: vk.com
Девочка и ее предполагаемая похитительница
Российские полицейские получили ориентировку от коллег из Гомеля - на территории Тверской области могла находиться девочка, которую увела от дома неизвестная женщина. Довольно быстро информация о местонахождении ребенка подтвердилась.
ЧП случилось в белорусском городе Жлобине (Гомельская область) вечером минувшей среды, 12 июня. В правоохранительные органы обратилась местная жительница, сообщив об исчезновении внучки. По словам взволнованной женщины, ребенок гулял около дома и пропал.
Позже выяснилось, что с игровой площадки семилетнюю Лизу увела некая женщина. Милиция, приступив к проверке сведений, установила, что злоумышленница могла направиться вместе с ребенком в Россию. Вскоре белорусские сыщики направили российским коллегам ориентировку на женщину и девочку.
Довольно скоро версия о местонахождении похищенной школьницы подтвердилась. Сопровождавшая ее женщина задержана сотрудниками полиции Тверской области, в ее отношении на Гомельщине уже начато расследование, передают белорусские СМИ.
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