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На Урале отец-сектант похитил ребенка
13.6.2019 14:26
Фото: кадр видео с youtube.com
Следственные органы Челябинской области уже возбудили по факту ЧП уголовное дело.
Как рассказали представители ведомства, в похищении четырехлетнего мальчика подозревают его биологического отца.
По данным пресс-службы регионального СУ СКР, основным подозреваемым по данному уголовному делу является челябинец Громов Максим Сергеевич, 1990 г.р., который является биологическим отцом ребенка. Судьба и местонахождение мужчины и мальчика пока не установлены, ведется розыск.
Мать мальчика обратилась в полицию с заявлением о похищении сына в минувшее воскресенье, 9 июня. По словам женщины, бывший муж напал на нее во дворе дома, расположенного в Ленинском районе столицы Южного Урала.
Мать с отчимом мальчика садились в машину, когда на них напал отец ребенка, вооруженный ножом и газовым баллончиком. Родители пытались догнать автомобиль похитителя, однако безуспешно. По словам женщины, несколько лет назад Громов, не раз выражавший намерение забрать у нее сына, вступил в секту. Мужчина собирался воспитывать ребенка в условиях, максимально приближенных к естественным.
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