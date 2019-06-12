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СМИ: Затонул один из танкеров, которые были атакованы в Оманском заливе


14:01
СМИ: Затонул один из танкеров, которые были атакованы в Оманском заливеФото: gazetavv.com

Как передают зарубежные СМИ, после того, как на судне Front Altair начался сильный пожар, оно затонуло. Вместе с тем, в ряде источников появились опровержения этих сведений - со ссылкой на источники в экстренных службах отмечается, что танкер пока еще находится на плаву.

Как передает ливанский телевизионный канал Al-Mayadeen, затонул один из двух танкеров, которые были атакованы в акватории Оманского залива. Речь идет о судне Front Altair. Однако в компании Frontline эти сведения подтвердить отказались. По их данным, судно охвачено огнем, но пока еще не затонуло, сообщает агентство Рейтер.

Ранее в иранской и арабской прессе появились публикации о взрывах, которые прогремели на борту двух танкеров - Front Altair и Kokuka Courageous. В общей сложности было эвакуировано свыше сорока моряков. Иранское судно Naji затем доставило их в порт Джаск.

Известно, что зафрахтованный тайваньской государственной энергетической компанией CPC Front Altair был осуществлял доставку топлива с Ближнего Востока. На борту танкера находилось около 75 тысяч тонн лигроина — горючей смеси жидких углеводородов. Представители CPC, прокомментировав нападение, уточнили, что в судно, вероятно, могла попасть торпеда.

ЧП случилось на фоне официального визита в Тегеран японского премьер-министра Синдзо Абэ. В Токио заявили, что на двух танкерах, которые сегодня утром подверглись нападению, был груз. Информация поступила от представителей японского торгового ведомства.

Автор: Злата Богатова

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