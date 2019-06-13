|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Бурятии перевернулся катамаран с пятью туристами, один человек пропал
13.6.2019 12:33
Фото: livejournal.com
После того, как на реке в Бурятии перевернулся катамаран с туристами, одного человека унесло течением, передают российские СМИ со ссылкой на представителей регионального МЧС.
В поисковой операции, которая сейчас продолжается на месте ЧП, задействован вертолет Ми-8.
Происшествие случилось на территории Северо-Байкальского района Бурятии. Катамаран, на котором в тот момент находились четверо мужчин и одна женщина, в минувшую среду, 12 июня, примерно в 15:00 по местному времени опрокинулся на реке Гоуджекит.
После переворачивания катамарана пострадавшим туристам удалось выбраться на отмель, однако их товарища унесло течением реки. Спасатели, чтобы эвакуировать путешественников на берег с отмели, возводили навесную переправу. К настоящему времени все четверо находятся в безопасности.
Поисково-спасательная группа, к которой присоединился прибывший из Улан-Удэ Ми-8 МЧС, успела обследовать реку Гоуджекит и около 60 км акватории озера Байкал, куда она впадает. В общей сложности в мероприятиях по поиску задействованы шестнадцать спасателей, привлечено семь единиц спецтехники.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|