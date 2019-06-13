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В Бурятии перевернулся катамаран с пятью туристами, один человек пропал


13.6.2019 12:33
В Бурятии перевернулся катамаран с пятью туристами, один человек пропалФото: livejournal.com

После того, как на реке в Бурятии перевернулся катамаран с туристами, одного человека унесло течением, передают российские СМИ со ссылкой на представителей регионального МЧС.

В поисковой операции, которая сейчас продолжается на месте ЧП, задействован вертолет Ми-8.

Происшествие случилось на территории Северо-Байкальского района Бурятии. Катамаран, на котором в тот момент находились четверо мужчин и одна женщина, в минувшую среду, 12 июня, примерно в 15:00 по местному времени опрокинулся на реке Гоуджекит.

После переворачивания катамарана пострадавшим туристам удалось выбраться на отмель, однако их товарища унесло течением реки. Спасатели, чтобы эвакуировать путешественников на берег с отмели, возводили навесную переправу. К настоящему времени все четверо находятся в безопасности.

Поисково-спасательная группа, к которой присоединился прибывший из Улан-Удэ Ми-8 МЧС, успела  обследовать реку Гоуджекит и около 60 км акватории озера Байкал, куда она впадает. В общей сложности в мероприятиях по поиску задействованы шестнадцать спасателей, привлечено семь единиц спецтехники.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

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