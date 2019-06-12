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На Балтфлоте во время учений погиб морской пехотинец
12.6.2019 21:35
Фото: tltsu.ru
Как передает агентство "Интерфакс", ЧП случилось во время отработки высадки десанта.
Следственные органы уже возбудили уголовное дело, в рамках которого устанавливаются обстоятельства случившегося.
По предварительным данным, трагический инцидент случился, когда отрабатывалась высадка десанта. Один из бронетранспортеров, задействованных в маневрах, не смог добраться до берега после выхода из твиндека корабля. Внутри затонувшей боевой машины в тот момент оставался военнослужащий, который не смог выбраться и погиб.
Сведения о гибели морского пехотинца во время маневров, которые проводились на полигоне "Хмелевка", уже подтвердили в военном следственном управлении по Балтийскому флоту, отмечает "Интерфакс". Какие-либо детали случившегося там уточнить отказались.
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