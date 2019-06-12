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На Балтфлоте во время учений погиб морской пехотинец


12.6.2019 21:35
На Балтфлоте во время учений погиб морской пехотинецФото: tltsu.ru

Как передает агентство "Интерфакс", ЧП случилось во время отработки высадки десанта.

Следственные органы уже возбудили уголовное дело, в рамках которого устанавливаются обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, трагический инцидент случился, когда отрабатывалась высадка десанта. Один из бронетранспортеров, задействованных в маневрах, не смог добраться до берега после выхода из твиндека корабля. Внутри затонувшей боевой машины в тот момент оставался военнослужащий, который не смог выбраться и погиб.

Сведения о гибели морского пехотинца во время маневров, которые проводились на полигоне "Хмелевка", уже подтвердили в военном следственном управлении по Балтийскому флоту, отмечает "Интерфакс". Какие-либо детали случившегося там уточнить отказались.

Автор: Злата Богатова

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