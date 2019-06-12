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В Прикамье скончался инвалид, которого опустили в кипяток в доме престарелых


12.6.2019 21:12
В Прикамье скончался инвалид, которого опустили в кипяток в доме престарелыхФото: vk.com

По факту ЧП следственные органы провели проверку и возбудили уголовное дело.

Пожилой мужчина получил сильные ожоги, когда его опустили в ванну, наполненную кипятком. Будучи инвалидом, он не мог позвать на помощь и в результате был смертельно травмирован.

По итогам предварительного разбирательства региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по факту гибели постояльца дома для престарелых. Как указано в сообщении на сайте местного ведомства, ЧП случилось в конце марта в городе Березники (Пермский край).

Во время проведения стандартных для учреждения гигиенических процедур сотрудники Березниковского дома-интерната для престарелых, не убедившись в том, что температура воды соответствует норме, опустили 61-летнего инвалида в ванну с кипятком.

Несмотря на все усилия медиков, мужчина 19 мая скончался в больнице. Вскоре возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 149

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