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В Прикамье скончался инвалид, которого опустили в кипяток в доме престарелых
12.6.2019 21:12
Фото: vk.com
По факту ЧП следственные органы провели проверку и возбудили уголовное дело.
Пожилой мужчина получил сильные ожоги, когда его опустили в ванну, наполненную кипятком. Будучи инвалидом, он не мог позвать на помощь и в результате был смертельно травмирован.
По итогам предварительного разбирательства региональное СУ СКР возбудило уголовное дело по факту гибели постояльца дома для престарелых. Как указано в сообщении на сайте местного ведомства, ЧП случилось в конце марта в городе Березники (Пермский край).
Во время проведения стандартных для учреждения гигиенических процедур сотрудники Березниковского дома-интерната для престарелых, не убедившись в том, что температура воды соответствует норме, опустили 61-летнего инвалида в ванну с кипятком.
Несмотря на все усилия медиков, мужчина 19 мая скончался в больнице. Вскоре возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности из-за ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей).
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