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В Афганистане пять военных погибли в результате ошибочно нанесенного удара с воздуха


12.6.2019 13:12
В Афганистане пять военных погибли в результате ошибочно нанесенного удара с воздухаФото: v360nigeria.com

Как передает ТАСС, база сил безопасности в уезде Имам-Сахиб была атакована в ночное время.

По предварительным данным, в результате авиаудара погибли не менее пяти силовиков, семь их сослуживцев получили ранения.

Инцидент произошел на территории провинции Кундуз, которая расположена в северо-восточной части Афганистана. Установлено, что удар с воздуха был нанесен ошибочно - вместо военной базы целью атаки должны были стать позиции боевиков.

Как отмечает агентство "Синьхуа", случившееся уже стало не первым происшествием такого рода, когда при ударе правительственных сил или их союзников, который был нанесен неточно, в Афганистане погибают военные.

Кому именно могли принадлежать самолеты, обстрелявшие военную базу - афганским ВВС или силам коалиции, которую возглавляют Соединенные Штаты, местные власти уточнять отказались.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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