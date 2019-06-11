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В Польше арестовали чеченского бойца Халидова
12:44
Фото: kibice.net
Как стало известно, операцию проводило Управление по борьбе с терроризмом.
Бойца смешанного стиля (MMA) Мамеда Халидова арестовали в Ольштыне по подозрению в незаконном ввозе автомобилей.
По данным польских СМИ, речь идет о машинах класса люкс, которые Мамед Халидов приобретал на территории Чехии. Оказалось, что автомобили могут иметь криминальное происхождение, отмечается в ряде источников. Пока остается неясным, почему в задержании известного бойца ММА были задействованы представители польского Бюро антитеррористических операций.
Информацию об аресте Халидова подтвердили в Краевой прокуратуре на Вармии и Мазурах. Как заявила пресс-секретарь регионального управления ведомства Ева Бялик, спортсмена задержали по поручению прокурора Силезского межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией краевой прокуратуры в Катовице. Бялик отметила, что дело действительно связано с роскошными автомашинами.
Мамед Халидов родился в Грозном. В Польшу он уехал еще в 1996 году. Активно продолжая заниматься единоборствами, он смог достичь заметных успехов. Около восьми лет назад Мамедов получил польский паспорт.
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