Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Индию надвигается мощный циклон

12:05

Фото: himalayandiary.com



Власти штата Гуджарат обратились к туристам с призывом пока отказаться от поездок в некоторые районы на западе Индии. Предполагается, что именно они могут больше всего пострадать, когда на страну обрушится мощный циклон "Вайю".



Как информирует местное издание Business Standard, иностранцам посоветовали "перебраться в более безопасные районы". С таким заявлением главный министр индийского штата Гуджарат Виджай Рупани выступил на специально созванной пресс-конференции.



Сообщив о том, что на Индию скоро может обрушиться непогода, министр отметил, что наибольший удар стихия может нанести таким населенным пунктам как Дварка, Кач, Сасан и Сомнатх. Поэтому в среду, 12 июня, власти штата иностранным гражданам рекомендуют более тщательно выбирать маршруты своих передвижений, отказавшись от посещения потенциально опасных зон, подчеркнул Рупани.



Автор: Злата Богатова

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