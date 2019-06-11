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На Индию надвигается мощный циклон
12:05
Фото: himalayandiary.com
Власти штата Гуджарат обратились к туристам с призывом пока отказаться от поездок в некоторые районы на западе Индии. Предполагается, что именно они могут больше всего пострадать, когда на страну обрушится мощный циклон "Вайю".
Как информирует местное издание Business Standard, иностранцам посоветовали "перебраться в более безопасные районы". С таким заявлением главный министр индийского штата Гуджарат Виджай Рупани выступил на специально созванной пресс-конференции.
Сообщив о том, что на Индию скоро может обрушиться непогода, министр отметил, что наибольший удар стихия может нанести таким населенным пунктам как Дварка, Кач, Сасан и Сомнатх. Поэтому в среду, 12 июня, власти штата иностранным гражданам рекомендуют более тщательно выбирать маршруты своих передвижений, отказавшись от посещения потенциально опасных зон, подчеркнул Рупани.
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