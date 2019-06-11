Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Пилот вертолета, разбившегося в центре Нью-Йорка, не имел права летать в дождь

12:01

Фото: airshows.org.uk

Agusta A109E



Мужчина, управлявший летательным аппаратом, не имел права летать при плохих погодных условиях, пишут американские СМИ.



Пилот погиб в результате жесткой посадки в Нью-Йорке, когда частный вертолет сел на небоскреб.



Тимоти Маккормак, управлявший разбившимся в Соединенных Штатах вертолетом, не имел разрешения на вылеты в плохую погоду, информирует телевизионный канал NBC. Со ссылкой на Федеральное управление авиации (FAA) отмечается, что пилоты должны иметь специальные сертификаты, которые позволяют летать в условиях недостаточной видимости (менее 4800 метров).



Напомним, в момент ЧП в Нью-Йорке шел проливной дождь. Согласно одной из версий, именно метеорологическая обстановка могла стать роковым фактором. Однако рассматриваются и другие варианты, эксперты продолжают работу по выяснению причин крушения в самом центре Нью-Йорка.



Пилот погиб в результате аварии. Пока остается неизвестным, упал ли вертолет марки Agusta A109E на крышу офисного здания на Манхэттене или Маккормак пытался совершить экстренную посадку. После ЧП из здания вывели несколько сотен людей. Пожарным удалось достаточно быстро ликвидировать пожар, возникший на крыше после авиакатастрофы.



Автор: Злата Богатова

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