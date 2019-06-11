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В Башкирии школьник погиб от удара током во время рыбалки
11.6.2019 22:04
Фото: myrusfishing.ru
Следственные органы региона проводят проверку по факту ЧП.
В ходе начатого разбирательства установлено, что девятилетний мальчик отправился на рыбалку вместе со своим отцом.
Как рассказал глава республиканского Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров, трагедия произошла в минувшее воскресенье, 9 июня, на одном из озер Уфимского района Башкирии. Мальчик получил смертельную травму, находясь на берегу.
По предварительным данным, ребенок случайно задел своей удочкой линию электропередач. Установлено, что отец мальчика в момент ЧП находился в лодке.
О гибели ребенка во время рыбной ловли Гумеров рассказал в ходе совещания, которое состоялось в региональном правительстве во вторник, 11 июня.
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