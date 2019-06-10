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Горбачев опроверг некоторые факты из американского сериала о Чернобыле


10.6.2019 11:46
Горбачев опроверг некоторые факты из американского сериала о ЧернобылеФото: podrobnosti.ua

Как передает ТАСС, Михаил Горбачев назвал выдумкой некоторые факты, представленные в сериале "Чернобыль".

В частности, экс-глава Советского Союза отметил, что не давал указаний не награждать академика Валерия Легасова после аварии на ЧАЭС.

По словам Михаила Горбачева, в сериале говорится о том, что он якобы давал указание не награждать академика Валерия Легасова званием Героя Соцтруда. Однако это упоминание в американском фильме не соответствует действительности.

Своим мнением о сериале "Чернобыль" бывший президент СССР поделился в среду радиостанции "Говорит Москва". Горбачев отметил, что пока еще не смотрел фильм, так как находится в больнице. Однако в скором времени планирует ознакомиться с лентой, посвященной трагическим событиям на Чернобыльской АЭС. По его словам, ему уже "обещали организовать просмотр".

Ранее стало известно о возросшем интересе зарубежных туристов к зоне отчуждения и самой электростанции - количество желающих совершить экскурсию в эти места после премьеры мини-сериала "Чернобыль" на американском канале HBO, которая прошла месяц назад - 7 мая, значительно увеличилось.

Автор: Злата Богатова

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