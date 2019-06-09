Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter После выхода сериала HBO иностранный турпоток в Чернобыль возрос на 40%

9.6.2019 12:53

Фото: кадр из сериала "Чернобыль"



В Чернобыль гораздо более активно стали бронировать экскурсии американские, английские и германские туристы, сообщает The Sun.



После того, как на экраны вышел посвященный аварии на АЭС сериал компании HBO, количество запросов увеличилось более чем на 40%.



Как отмечает газета, все больше туристов из Великобритании, Германии и Соединенных Штатов едут в Чернобыль, чтобы "насладиться таинственной атмосферой заброшенного города" и увидеть атомную электростанцию, ЧП на которой погубило тысячи жизней. Со ссылкой на данные местного туристического агентства уточняется, что в числе наиболее популярных мест во время однодневных экскурсий – парк аттракционов, где можно увидеть колесо обозрения.



Кроме того, у приезжающих в Чернобыль иностранцев есть возможность навестить 85-летнюю бабушку Анну Заворотную. Она сейчас проживает в зоне отчуждения, покинув дом только на три месяца, когда после аварии в 1986 году проводилась всеобщая эвакуация жителей. По словам женщины, сейчас она пьет воду из колодца, ест рыбу из реки и ягоды, собранные лесу.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 12:35 Алена Полынь о новой Эре

Алена Полынь о новой Эре 9.6.2019 23:12 Лепс прокомментировал отмену выступления «Машины времени»

Лепс прокомментировал отмену выступления «Машины времени» 8.6.2019 12:50 В Якутске на деньги, вырученные от продажи внедорожников мэрии, создали социальное такси

В Якутске на деньги, вырученные от продажи внедорожников мэрии, создали социальное такси 7.6.2019 23:42 В Минздраве выступили против запрета абортов

В Минздраве выступили против запрета абортов 7.6.2019 11:13 В США приговорили к семи годам тюрьмы россиянку, которая вывезла своих детей