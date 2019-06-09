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После выхода сериала HBO иностранный турпоток в Чернобыль возрос на 40%


9.6.2019 12:53
После выхода сериала HBO иностранный турпоток в Чернобыль возрос на 40%Фото: кадр из сериала "Чернобыль"

В Чернобыль гораздо более активно стали бронировать экскурсии американские, английские и германские туристы, сообщает The Sun.

После того, как на экраны вышел посвященный аварии на АЭС сериал компании HBO, количество запросов увеличилось более чем на 40%.

Как отмечает газета, все больше туристов из Великобритании, Германии и Соединенных Штатов едут в Чернобыль, чтобы "насладиться таинственной атмосферой заброшенного города" и увидеть атомную электростанцию, ЧП на которой погубило тысячи жизней. Со ссылкой на данные местного туристического агентства уточняется, что в числе наиболее популярных мест во время однодневных экскурсий – парк аттракционов, где можно увидеть колесо обозрения.

Кроме того, у приезжающих в Чернобыль иностранцев есть возможность навестить 85-летнюю бабушку Анну Заворотную. Она сейчас проживает в зоне отчуждения, покинув дом только на три месяца, когда после аварии в 1986 году проводилась всеобщая эвакуация жителей. По словам женщины, сейчас она пьет воду из колодца, ест рыбу из реки и ягоды, собранные  лесу.

Автор: Злата Богатова

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