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В Крыму в ДТП с участием мотоцикла погибли три человека
10.6.2019 11:34
Фото: vk.com
Жертвами дорожной аварии, которая произошла на автодороге Ялта - Севастополь, стали мотоциклист, его пассажир и пешеход.
Об обстоятельствах трагического инцидента рассказывает пресс-служба регионального главка МВД.
По данным правоохранительных органов Крыма, сегодня утром мотоцикл Honda, на котором находились два человека - водитель и пассажир, ехал в направлении Ялты, когда перед ним неожиданно появилась женщина.
Установлено, что погибшая женщина пыталась пересечь проезжую часть в неустановленном месте. Оказавшись под колесами мотоцикла, она скончалась на месте от полученных травм.
Мотоциклист, не успев отреагировать на неожиданное появление пешехода, потерял управление. В результате транспортное средство вынесло на встречную полосу. Там мотоцикл врезался в автомашину марки Skoda.
По факту гибели трех человек проводят проверку представители ГИБДД, отметили в ведомстве.
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