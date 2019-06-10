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В Крыму в ДТП с участием мотоцикла погибли три человека


10.6.2019 11:34
В Крыму в ДТП с участием мотоцикла погибли три человекаФото: vk.com

Жертвами дорожной аварии, которая произошла на автодороге Ялта - Севастополь, стали мотоциклист, его пассажир и пешеход.

Об обстоятельствах трагического инцидента рассказывает пресс-служба регионального главка МВД.

По данным правоохранительных органов Крыма, сегодня утром мотоцикл Honda, на котором находились два человека - водитель и пассажир, ехал в направлении Ялты, когда перед ним неожиданно появилась женщина.

Установлено, что погибшая женщина пыталась пересечь проезжую часть в неустановленном месте. Оказавшись под колесами мотоцикла, она скончалась на месте от полученных травм.

Мотоциклист, не успев отреагировать на неожиданное появление пешехода, потерял управление. В результате транспортное средство вынесло на встречную полосу. Там мотоцикл врезался в автомашину марки Skoda.

По факту гибели трех человек проводят проверку представители ГИБДД, отметили в ведомстве.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

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