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Женская сеть myJulia.ru
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Брэд Питт не захотел становиться лицом натуралов
8.6.2019 20:22
Фото: eweb4.com
Представители голливудской звезды потребовали убрать все упоминания имени Брэда Питта, а также фото актера, которые ранее появились на портале организации Super Happy Fun America.
Сайт посвящен защите прав гетеросексуалов, и киноартист не захотел становиться лицом натуралов, отмечает TMZ.
Ранее создатели портала решили использовать образ Брэда Питта как некий талисман движения. Но 55-летний артист, как только узнал об этом, пригрозил организации судебным иском, попросив в будущем воздержаться от попыток связать его имя с их движением.
В результате с сайта организации, которая отстаивает права гетеросексуалов, исчезли любые упоминания о Брэде Питте, не говоря уже о фото звезды.
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