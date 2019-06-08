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МИД требует от властей США освободить россиянку, осужденную за похищение своих детей
8.6.2019 19:34
Фото: amic.ru
В Москве с возмущением отреагировали на приговор, который был вынесен в Соединенных Штатах по делу российской гражданки Богданы Осиповой.
Как заявила официальный представитель отечественного дипломатического ведомства Мария Захарова, россиянку подвергали унижениям.
МИД России требует освобождения гражданки РФ Богданы Осиповой, которая ранее была приговорена к семи годам лишения свободы за вывоз собственных детей из США. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, внешнеполитическое ведомство расценивает этот вердикт как новый случай заведомо предвзятого "правосудия" США к гражданам РФ.
По словам Захаровой, в течение предварительного заключения Богдану Осипову не раз подвергали унижениям из-за ее гражданства. Сейчас же многодетная женщина фактически "находится в американской тюрьме на положении заложника", - отметила пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства.
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